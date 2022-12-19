根據國發會統計，台灣即將於2025年進入超高齡化社會，也就是每5人中有1人是65歲以上老人，身為家中經濟支柱的三明治族勢必將肩負起更沉重的壓力，穩健的財務規畫和風險承擔能力更不可或缺。保誠人壽了解保障和風險分擔對於現代家庭的重要性，與渣打國際商業銀行攜手推出「保誠人壽美利715外幣終身保險（定期給付型）」，無論是正在打拼事業還是準備退休的三明治族，都可透過這張美元收付且具備分紅機制的保單，達到多元資產配置的目標，同時在面對未知風險時可以降低家人經濟負擔。

身為分紅保單專家，保誠人壽鼓勵保戶可評估透過長期持有保單來參與分享公司的經營成果。分紅保單的「分擔風險、紅利共享」機制，可以協助追求風險轉移、退休樂活以及資產增長等多重目標。分紅保單資產為獨立之帳戶，其資產配置與投資績效由保險公司專業團隊管理，與保險公司其他資產完全區隔，紅利分配反映所屬分紅帳戶績效；另外，壽險保障為保證給付，並不受投資績效及公司營運影響，切中消費者的喜好和需求而深受市場青睞與好評。身為三明治族群的最佳夥伴，保誠人壽鼓勵無論是正在衝事業、顧家庭、規劃退休或是資產傳承的三明治族，都可以透過「保誠人壽美利715外幣終身保險（定期給付型）」為子女的教育基金或是退休基金等各種夢想做準備，兼顧壽險保障與財富累積，同時達到資金靈活運用。

保誠人壽攜手渣打銀行推出的「保誠人壽美利715外幣終身保險（定期給付型）」具備五大特色：

一、美元收付的美元分紅保單，滿足消費者以外幣作為多元資產配置的需求。二、繳費三年即可享有終身保障，鼓勵有需求的消費者可以及早投入，透過分紅保單的特色享有保障增值優勢。三、自第二保單年度起，依據公司經營成果有機會年年享有紅利，保戶可依需求選擇採用現金給付或儲存生息；自第六保單年度起，如遇被保險人身故或完全失能，則有額外的長青紅利給付。四、自第七保單周年日起，每一保單周年日仍生存且未有完全失能，可年年領取按應已繳總保險費1.5％給付的生存保險金，作為退休現金流來源。可依自身需求選擇年給付、半年給付、季給付及月給付四種方式彈性分期，讓資金運用更靈活。五、定期給付：「保誠人壽美利715外幣終身保險（定期給付型）」的身故／完全失能保險金可以選擇分期給付，分期給付金額依事先約定之「指定保險金」及「分期定期保險金給付期間」為基礎計算每期應給付金額，可以降低資產一次被動用的風險，提早有效地規劃資產傳承。

以40歲男性投保「保誠人壽美利715外幣終身保險（定期給付型）」為例，繳費3年，保險金額美金121,295元，原始年繳保費美金45,000元，折扣後年繳保費美金44,015元，被保險人保險年齡達110歲當年之保單周年日仍生存時，給付祝壽保險金、假設年度紅利及假設長青紅利合計美金151,861元（給付後保險契約效力終止）。