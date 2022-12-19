27歲大陸男星許凱因演出《延禧攻略》中富察傅恆，深情形象加上帥氣外型，讓他瞬間爆紅，近日與頂流女星楊冪合演電視劇《愛的二八定律》，也讓他收穫一批粉絲，然而他今(19)日被狗仔直擊去高鐵站接一名女子，兩人當街擁抱，並且牽手回酒店，隔天要一起從酒店外出，疑似戀情曝光。

今(19)日大陸狗仔拍到許凱去高鐵站接人，兩人互動相當親密，女子見到他馬上衝過去抱他，他也回抱女方，手也不安分地往腰下輕撫，兩人手牽手一起抵達下榻的酒店，隔天兩人刻意一前一後離開，不過許凱還是貼心將女方送到高鐵站，看起來就像熱戀中的甜蜜情侶。

狗仔進一步透露，被拍到的女子是2字女演員。網友緊盯女子外型，推測是知名製作人于正新簽約的女藝人趙晴，于正也在稍早回應：「等了半天就這？還是來看看美女吧！人美戲好顏值高！」另外他也公開為許凱辯護：「一線男演員也是人，高處不勝寒但也要允許一線偶爾下凡。」並沒有正面回應此誹聞。

網友們得知于正的回覆，紛紛笑稱：「他們兩個有給你報備嗎」、「談戀愛要告訴老闆，別讓老闆在網上得知啊！」、「還是於老闆格局大啊」、「哈哈哈哈哈，說明你早知道了唄」、「我還以為你要說是你撮合的」。