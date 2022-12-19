近來有不少網紅的飲料店副業驚傳倒閉，不只「賽車教父」廖老大台北分店全數歇業，百萬網美「青青」砸600萬開的咖啡店也傳出收攤，不過靠著英文教學成名的網紅滴妹倒是特例，目前她所經營的飲料店「再睡5分鐘」，已在全台開出9家分店，還和超商推出過聯名商品，對此，曾批評廖老大飲料難喝的前桃園市議員王浩宇，PO文點出滴妹飲料店的2大致勝關鍵。

廖老大飲料店最初有過513家分店的盛況，卻因為飲料口碑不佳，僅開店不到半年，台北門市就已全數倒閉，而網美青青豪砸6百萬在內湖開的店，則僅開業近1年就傳出原店結束營業，並已證實將頂讓店鋪，讓王浩宇看了以後感觸萬分，直言：「做生意不能只靠名氣」他並說自己經營的店，因為單純支持而購買的民眾僅佔營收的8%，後期還是得回歸產品品質，而開了2年多的滴妹飲料店之所以屹立不搖，理由正是她的商品「本身就好喝」。

王浩宇PO文表示產品品質是關鍵，光靠名氣沒有用。(圖/王浩宇 FB)

PTT上也有鄉民以「沒想到滴妹的飲料店到現在都還在」為題PO文，他表示原以為滴妹的店很快就要收攤，沒想到生意相當地好，還不斷開出分店，讓許多網友紛紛附合，表示滴妹很懂得行銷跟包裝產品，「少數網紅藝人開飲料店沒有收掉了」、「開店前就有人在排隊了」、「不難喝懂行銷，包裝也很有質感」、「品質好競爭力強就活下來了」。