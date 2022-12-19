國人喜歡騎自行車到處旅遊，車道的舒適性顯得相當重要。台中市政府觀旅局今年爭取中央預算並編列經費，共投入2900萬元改善「甲后稻香自行車道」，將外埔區磁瑤堤防上方空間改建為專用道，並施作箱涵引道連接前期堤頂自行車道，延伸後專用道總長度共2.9公里，讓民眾騎鐵馬享受深度旅遊。

台中市政府觀旅局指出，近期完成全長21公里的「甲后稻香自行車道」改善工程，內容包含改善路線導引標誌標線、鋪面更新破損路面、設置造型廊架觀景平台，以及施作箱涵引道連接前期堤頂自行車道，串聯后里往西經外埔、大甲至大安，以及前往大甲車站、后里車站的自行車道路網，讓民眾騎乘自行車從河堤上俯瞰，田園風光盡收眼底。

「甲后稻香自行車道」銜接后豐鐵馬道、甲后線自行車道—忘憂谷支線及濱海自行車道等，配合外埔忘憂谷一年四季不同的特殊景色，將自行車道地坪彩繪上忘憂谷在地作物，包括水稻、休耕期栽種的油菜花、小雛菊、向日葵、波斯菊等花卉，讓遊客了解在地特色；另也在堤頂專用道終點休憩觀景區設置造型廊架，拍照打卡猶如雜誌封面，更增添景點趣味性。

觀旅局建議，民眾可規畫來趟單車輕旅，騎自行車沿「甲后稻香自行車道」，從台鐵舊山線改建而成的后豐鐵馬道開始，先到月眉觀光糖廠品嚐古早味枝仔冰，參觀完糖廠後來到四季皆美的忘憂谷，隨著季節更迭，變化多端的景緻宛如一幅大自然獨有的夢幻畫布，最後前往濱海自行車道欣賞海岸風光及溼地生態，在夕陽餘暉照耀下為此趟旅程劃下完美的句點。