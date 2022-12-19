本屆世足賽落幕，最大的贏家無疑是兩位名叫「Lionel」的人，一位是登上神壇的梅西（Lionel Messi），另一位是阿根廷總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）。法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）居然在決賽演出帽子戲法，雖然輸球也算是悲劇英雄。至於本屆最大的輸家不是別人，就是葡萄牙前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）。

卡達世足開踢前，梅西與C羅拍了一張兩人面對面下棋的宣傳照（合成製作，兩人並未同台），他們理當是本屆最受矚目的焦點。結果C羅的表現荒腔走板，整屆世足成為梅西一人的神話故事。

世足官方推特賽後寫道：「GOAT爭論結束了，終極的獎品成為收藏品，霸業已經底定。在阿根廷收下第3座世足冠軍的今天，梅西成為大家的單場最佳球員。」一個職業足球員的評價主要來自於歐洲聯賽的表現，但以FIFA的立場必然比較偏心世足摘冠的球員，梅西已被FIFA官方認證為「史上第一」。

C羅在本屆的表現糟糕透頂，在梅西改寫一卡車紀錄的同時，C羅的成績是出賽5場、10次射門落空、罰進1顆12碼，零助攻，帶球過人全部失敗，7次越位。葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）表示：「把C羅拉下先發是戰術考量，我不後悔這麼做。」

美媒《Bleacher Report》指出，C羅的動作緩慢、腳步不穩，導致球很容易被夾掉，並且多次覺得自己沒有獲得傳球而感到不滿。依照C羅前隊友魯尼（Wayne Rooney）的評價，C羅向來是比較專職破門的球風，梅西則是擅長助攻和團隊，可兼任右邊鋒與進球手。其實根本不必去攀比梅西的神人演出，C羅的「最後一舞」就是完全不及格的表現。