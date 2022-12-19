縣府成立「手語視訊翻譯服務」專區提供手語視訊LINE服務，縣長楊文科體驗認為，這項服務可以照顧到更多聽、語障者。（羅浚濱攝）

縣府為讓聽覺、語言功能障礙的民眾更方便洽公，結合新竹縣天使之音協會，利用公益彩券盈餘分配基金，在縣府大廳服務台成立「手語視訊翻譯服務」專區，19日由縣長楊文科等人揭牌啟用，並提供LINE服務，造福聽語障民眾。

楊文科表示，新竹縣身心障礙者約有2.4萬人，其中聽覺障礙者有2919人，語言障礙者有273人，他上任來社會福利預算，從4年前18.85億元，每年逐漸增長迄今已達42.05億元，其中特別著重弱勢縣民的照顧。

楊文科說，縣府在1樓大廳成立手語翻譯服務專區，提供聽、語障礙鄉親洽公時一個友善的環境空間，讓縣府的服務零距離，實現「老中青幼通通照顧」的施政核心目標。

手語翻譯服務專區在每週二、四上午9時到中午12時固定駐點，專業手譯人員提供即時手語翻譯，協助向各單位傳達正確訊息，並推出手語視訊LINE服務，讓聽、語障礙朋友「溝通零距離」!

新竹縣推出的手語視訊LINE服務官方LINE帳號為@107sczmi，突破空間限制，線上提供聽、語障礙者洽公、就業、就醫、社會參與等各項公共事務手語翻譯服務。

楊文科和新竹縣天使之音協會理事長林基順，與聽障朋友連線，體驗手語視訊LINE服務，楊文科認為這項服務可以照顧到更多聽、語障者。

社會處長李國祿指出，「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」上路至今已10年，提供24小時整合服務派遣服務，如夜間緊急案件、夜間就醫等需求，則將視情況提供派員服務，申請服務管道包括免付費專線申請0800668311、傳真0800668211、手機簡訊0978172677、E-mail：[email protected]等方式，服務窗口接獲申請後，立即做後續服務與派案。