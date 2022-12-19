人人稱之為「良伯」的蘇清良，16歲開始學習傳統民居建築與土水修造技術，後期從事文化資產修復，至今已從事做土水工作逾70年。近期文化部公告新增認定蘇清良為「土水修造技術」重要文化資產保存技術保存者，成為高雄市首位榮列「人間國寶」的保存者。

蘇清良為高雄湖內人，16歲時開始拜師學藝，前期主要承造傳統民宅和廟宇、現代住宅施作，直到1998年以參與修復臺北公會堂為契機，展開長達20餘年的文化資產修復經歷；蘇清良曾參與過的文資修復案例超過30件，件數遍及台灣各地。

「我做土水，一輩子也沒想過會和總統講話。」蘇清良憶起當年鐵道部修復工程時，他是泥匠主要匠師，此案也被蘇清良視為最具挑戰性也是最引以為傲的作品，當時蔡英文總統更親自接見蘇清良。

高雄市政府在2019年登錄「土水修造技術」項目為文化資產保存技術，認定蘇清良為保存者；2021年蘇清良擔任「抹壁」、「鋪瓦」傳習課程講師，帶領學員完成崇聖祠後方建物整修；2022年由文化部新增認定蘇清良為重要保存技術保存者。

為傳承技術，蘇清良收孫子蘇建銘為徒，蘇建銘也已取得文化部傳統匠師資格，祖孫2人共同投入文化資產修復工程，2022年，師徒兩人一同參與高雄市立歷史博物館塔頂修繕工程。