代表藍營挑戰高雄市長選舉的國民黨智庫執行長柯志恩，雖然此次落選，但也宣布將蹲點高雄，若未來沒人願意承擔，她將再度出戰高雄市長選舉。今（19）日她針對九合一選情進行分析，透露影響年輕人最大的關鍵點，就是總統蔡英文為了力挺前新竹市長林智堅喊出的全黨挺1人，直言光是這句話，就讓民進黨選情崩盤。

柯志恩今日在網路節目《新聞不芹菜》接受專訪，主持人黃光芹表示，在民進黨內部分析中，兵役延長議題一定程度影響到九合一選舉的結果，柯對此表示認同，並指出民進黨常常用選票作為考量，因此對於民進黨是否真的會將兵役延長1年，她認為還有待討論。

不過柯志恩提到，以她自己當老師的經驗，她認為兵役已經是比較後期的議題，而這次九合一選舉，影響年輕人最大的關鍵，其實是林智堅論文案發生時，蔡英文卻喊全黨挺一人，「現在念碩士的人很多欸，每個人被逼得要死，那個相對剝奪感對年輕人來說是很大的，妳竟然在這狀況發生時，跟我說要挺他！」

「『全黨挺智堅』這句話一講就崩盤了！」柯志恩直言，她的學生從來不投國民黨，但這次連民進黨都不投，就是因為此事觸犯到年輕人，認為林智堅的政治生命已經結束，且若民進黨仍不對此事件表態，甚至不排除可能會影響到2024。

至於日前表態想在高雄置產，高雄市長陳其邁推薦可以去那瑪夏一事，柯志恩則說她將會成立協會，到偏遠地區去努力，弭平高雄市與原縣區之間的教育落差，因此她推薦陳其邁落腳那瑪夏，而她則會去桃源區，「陳市長在那瑪夏好好發揮醫生專業，我去發揮我教育專業，一起為偏鄉地區的教育及醫療好好奉獻。」