桃園市大園區一名16歲宋姓女高中生，昨晚外出購物時，不慎遺失含有悠遊卡功能的學生證，宋女發現證件遺失後著急向警方報案，員警隨即依照宋女提供的地點逐一搜尋，總算在一間超商的櫃台找到學生證，並將其物歸原主。

大園警分局指出，宋女昨日晚間11時許致電大園派出所報案，稱其晚間外出購物時不慎遺失學生證，且該證件有綁定悠遊卡、市民卡、iCash等功能，日常生活瑣事全靠該張學生證，若找不回將造成生活上很大的不便，宋女非常著急不知該怎麼辦，只好向派出所求助。

員警聽見電話中宋女聲音語帶哽咽，趕緊安撫其情緒，請她冷靜回想晚間去過哪些地方，宋女表示有去咖啡店、文具行、超商等地購物，員警隨即依宋女提供的線索，前往相關店家查找，總算在超商櫃台邊尋獲她的學生證。

警方見當時天色已晚，擔心女學生深夜出門會有危險，便協助將證件送到宋女家中，宋女看見重要的學生證失而復得，激動地喜極而泣，連忙向警方道謝，感謝員警熱心協助。