FILA冬季服裝著重派對時尚感，以亮色拼接點亮視線。（FILA提供）

運動愛好者在冬季戶外訓練時，除了注重暖身動作，也在乎服裝保暖，僅穿著短袖或背心的人容易因失溫而產生發抖、呼吸減緩或昏倒的症狀。而訓練過程大量流汗，浸濕的衣物會吸收身體熱能，若是衣服無法快速排汗，將加速人體失溫。運動品牌UNDER ARMOUR注重戶外訓練者需求，推出「UA SWACKET」冬季訓練外套系列，具備高度透氣的UA STORM防潑水科技，以及輕量保暖的機能特性，保護訓練者不受風雨侵襲，在戶外訓練依舊溫暖舒適。

依據冬季運動要領，掌握運動服飾裝備的穿脫時機能有效避免失溫危機。UA SWACKET冬季訓練外套系列輕量且舒適，柔軟內刷毛提升衣物保暖效果，且不會增加額外重量，並運用彈性拉伸布料，助你訓練移動不受限；同時搭載UA STORM防潑水科技，有效防止雨水滲透，並給予絕佳透氣性；UA SWACKET在細節上設計許多巧思，彈性可調節的連帽設計，以及便於收納的安全拉鍊口袋，既舒適又實用。

FILA則針對年末派對季節來臨，推出耶誕Dress code穿搭，以經典搶眼色塊增添光彩。一提到耶誕，紅白雙色肯定是最應景的顏色，FILA為此推出三色拼色外套、上衣或毛帽搭配，延續韓國Newtro新復古風潮，FILA HERITAGE系列推出深淺色調變化的全印運動套裝，動態中隱約反射鐳射細節。服飾與配件配色上自由運用色塊拼接紅、白、藍三色，既符合時節更搭上時尚韓流。本季另一注目的焦點TREND系列集結經典賽道元素、文字風標語及盾徽圖標，運用網點、仿燙金漸層變化，以細緻金色刺繡與黑、白、灰色彩拼接，結合復古與時尚感。