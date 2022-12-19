台北醫學大學研究團隊發現，核醣核苷酸還原酶（RRM2B）的基因，和肌肉調控、肌肉再生有關，若能進一步從肌肉激素中找到可促進肌肉再生的物質，進而發展出細胞療法，或許可讓長期飽受肌肉萎縮之苦的長輩們，安享健康有活力的晚年。

台北醫學大學轉譯醫學博士學位學程副教授陳怡帆指出，肌肉是包覆骨骼，讓人類得以正常活動的重要組織。臨床統計顯示，人過了50歲，肌肉會以每年0.5至1%的速度流失；年過60，有些人的肌肉流失量甚至高達25%以上，老年肌少症從此成為他們的健康殺手。

陳怡帆表示，從動物模式不難發現，RRM2B基因和肌肉調控及肌肉再生有關，但也只限於將肌肉纖維裡面的RRM2B基因剔除這部分，至於剃除肌肉幹細胞上的RRM2B基因，則沒有影響。

台北醫學大學講座教授閻雲，是全球研究RRM2B基因的先驅及領先者，他的實驗室證明RRM2B基因不僅對粒腺體的氧化、還原穩定性具關鍵影響，也和許多組織疾病有關。他表示，研究團隊接下來會尋找可減緩肌肉流失的治療標的，如某種特殊的細胞激素、細胞因子或好的細胞，透過細胞治療去刺激，讓肌肉纖維變得更加健康。

陳怡帆另建議，民眾不妨養成規律運動習慣，因運動也會促使體內分泌某些有助於強化或維持肌肉功能的物質，同樣可達到延緩肌肉老化、流失的效果。