瞄準消費者想在家輕鬆嘗名店年菜的需求，全家今年網羅山海樓、六福客棧、富錦樹台菜香檳等知名餐廳的豐盛菜色。（全家提供）

倒數一個月迎接兔年，邊境解封讓旅居海外民眾準備返鄉過節，帶動年夜飯需求倍增。4大超商看好台灣年菜市場產值達60億，推年菜預購專刊，主打星級飯店、米其林餐廳、名店功夫菜等，每年銷售大菜冠軍佛跳牆也訂得到，預購才一開跑，銷量就較去年同期成長2倍以上，推估整體預購買氣能再增逾20％。

萊爾富今年「幸福年菜」預購專刊與王品集團合作，有適合大家庭享用的「鴻兔大展滿福宴年菜組」，5道菜包含「桃木燻鴨胸」，將豐富油脂鴨胸以古法醃漬調味再用桃木煙燻，肉質不乾柴飄香氣，而「福滿烏參佛跳牆」也能滿足想喝湯暖身的慾望；注重養身者也可選「蘭田迎春團圓蔬食禮盒」，內含養生素佛跳牆等。

萊爾富年菜預購專刊首推「王品鴻兔大展滿福宴年菜組」，內含東港櫻花蝦米糕、瑞氣桃木燻鴨胸、醬煨紅燒獅子頭及福滿烏參佛跳牆，2799元。（萊爾富提供）

7-11預購誌年菜主打「星級年菜」，即起至明年2月3日，預購指定商品享任3件92折，主打菜為台北君悅酒店「君悅臻選精燉花膠火烔雞湯」，以上好土雞、花膠加入干貝等，湯頭醇厚不膩；米其林餐盤推薦的「膳馨香薑樹子鮮鱸魚」則用整尾鱸魚搭獨特醬汁，肉質Q彈有勁，免千元就能購入。

全家今年以「冠軍年菜」為主題，米其林系列年菜首推永豐餘生技GREEN＆SAFE與米其林一星餐廳「山海樓」聯名的佛跳牆，湯頭鮮甜回甘還吃得到干貝、鮑魚等食材；另也推江浙餐廳「蘇杭」的紅燒獅子頭，咬下可感受肉汁溢出。明年1月15日前預購指定商品單筆滿599元，可於會員APP集章趣活動集1章，集3章拿150元全家購物金。

OKmart年菜預購強打「涵碧生活-金玉茶香無鍚子排」，香茶子排搭日月潭紅茶等燉煮出琥珀色澤，馥郁茶香訴求清爽感；知名國宴主廚阿基師的基食堂所推出的「鮑魚花膠佛跳牆」也買得到，入口微黏呈現花膠的濃郁豐潤，即起至明年1月8日買指定商品享第2件95折。