生技獨木難抗美股黑鷹，台股失守14500點！美國聯準會再度放鷹，美股應聲重挫，連帶台股也不支倒地，今天盤中指數一度下跌逾百點，不過相較於上星期五盤中充斥恐慌肅殺氣氛，今天台股還算淡定，內資著墨重心在大陸疫情相關生技股及中小型股，合世(1781)、永日(4102)、元勝(4419)、南光(1752)、熱映(3373)、豪展(4735)、濟生(4111)、雅茗-KY(2726)、金穎生技(1796)、強生(4747)、優盛(4121)、南六(6504)、恆大(1325)、康那香(9919)及91APP*-KY(6741)漲停作收。

近期強勢股如：創意(3443)再創波段新高，美食(2723)及晶華(2707)等也逆勢收高，就連今年8月下旬在大陸廈門挨告的玉晶光(3406)今天也無畏利空開低走高收紅，不過受台積電(2330)等權值股下跌拖累，台股指數無力守住14500點，終場加權股價指數約14433.32點，下跌95.23點，成交量約為2065.91億元；OTC指數為186.55點，下跌0.01點，成交量為507.22億元。

今天盤中上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲1.5%，其次是電腦通路類股及化生醫類股，分別上漲0.71%及0.58%，表現較差者為玻璃類股、鋼鐵類股及電纜類股，其中玻璃類股下跌9%，鋼鐵類股下跌3.07%，電纜類股下跌2.05%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲2.82%，表現最差為鋼鐵類股、下跌1.69%。

就技術面來看，今天台股受到上周五美股再收低拖累，指數以低盤開出，不過逢低買盤不弱，終場下跌95.23點，以14433.32點作收，失守14500點；上周台股受美股拖累失守月線，今天再收低，未能守住14500點，整體盤勢已轉弱，考量美股波動加劇、外資賣超、台幣轉貶，不利台股多方，由於短期均線蓋頭反壓，觀察下檔半年線(約14300點)支撐能否守住，若能夠守住不破，台股將於月線(14700點)與半年線(約14300點)區間整理，預估本周指數區間在14300點到14900點。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，上周美國聯準會利率決策會議結果符合市場預期升息兩碼，雖然美歐主要央行放緩升息步調，但美國聯準會主席鮑威爾釋出利率終點可能更高的鷹派訊息，加上市場擔憂經濟衰退，導致行情出現調節賣壓，由於台股電子產業仍處庫存調整階段，預估大盤近期或處盤堅震盪格局，隨聖誕節與新年長假到來，外資休假，內資將主導盤面，總成交量萎縮，在類股輪動下，可留意半導體上游、電子零組件及生技等中小型個股表現機會。

元富投顧總經理鄭文賢表示，全球央行升息持續，全球通膨相當險峻，美國11月CPI達7%，略低於市場預期，費城半導體指數的2640點，成短線重要多空關鍵，未來最大風險在美股和中國，台股屬短線拉回，但現階段心態『靜待買點，不過度追高，價差應對』，投資人好買點再出手。

此波引領全球股市大多頭的道瓊指數仍是重要關鍵，目前在季線32875附近，相對弱勢，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主，目前台股遇到尷尬情境，當美國科技股反彈時，台股相對強勢，現在美科技如果弱勢，特別費城半導體指數相對弱，對台股是否能續強可能要觀察一下，近期新台幣轉貶，未來資金流向將是重點，美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在104附近震盪，但在90-100區間已打出長達7年大底部型態，中期仍相對強勢。

由於近期美國股市大震盪，韓股和港股也出現拉回，台股也跟著震，在權值股承壓下，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。