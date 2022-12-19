台股上周下挫1.20％，外資持續賣超，也是連續第2周賣超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超184.55億元；累計今年年初至12月16日止，外資累計賣超為1兆1,774.21億元。外資總持有股票市值為18兆2,007.73億元新台幣，占全體上市股票市值的40.13％，較12月9日的18兆5,398.26億元新台幣，減少3,390.53億元。

在個股部分，面板股的友達(2409)買超66,006張居冠，中鋼(2002)、緯創(3231)分居第2及第3大個股，張數為53,662張及37,827張。

賣超方面，遠東新(1402)賣超第1，張數為58,010張，鴻海(2317)居次，賣超55,536張，永豐金(2890)賣超50,862張排第3。此外，雖然友達買超第1，但另一檔面板股群創(3481)賣超第5，而先前買超較多的金融股，上周反手調節居多，除了永豐金排賣超第3外，中信金(2891)、元大金(2885)、國泰金(2882)、玉山金(2884)分別位居外資賣超前10大個股之內。