全球最大時尚奢侈品集團LVMH計畫在義大利新開設一家工廠，將生產LV(Louis Vuitton)品牌的包包和其它的皮件配件。

義大利的托斯卡尼(Tuscany)省政府在上周末發布了該消息，稱已經與LVMH集團簽了合作備忘綠(MoU)。該新廠將是在整個義大利的最大間LV產品生產工廠。

該廠將位於托斯卡尼省的Sieci小鎮，為LV在該省的第三座工廠。

該合作備忘錄的期間為三年，預計LVMH在該地區的員工總數，將從目前的270人增加到450人。