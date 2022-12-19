民眾參與熊讚跨年晚會可停車的地方。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市公所今（19日）上午在宜蘭人故事館舉辦「2023宜蘭熊讚跨年晚會」記者會，宜蘭市長江聰淵邀請新任市長陳美玲共同出席，望市政可延續；跨年晚會將於12月31日晚上8時在蘭城新月廣場熱鬧登場，有超強卡司金曲歌王蕭煌奇、蕭秉治、郭靜等知名歌手接唱、嗨翻全場。

此次跨年晚會為三金降臨，由金鐘獎戲劇節目男配角獎的馬力歐搭配林佩遙主持、金曲歌王蕭煌奇及金馬獎最佳原創電影音樂得主法蘭，共三金；還有全能創作才子蕭秉治、療癒系女聲郭靜、聲林之王冠軍李友廷、阿部瑪麗亞、黃霆睿、快嘴饒舌歌手李杰明、爆發創作系九九與段芸芸等實力派歌手輪番上陣。

江聰淵表示，宜蘭市要以最有活力、最大型的跨年晚會跟大家見面，今天正式將這活動交接給新市長陳美玲，有受邀參加晚會，當天會以觀眾身分參加；任內期間也舉辦8年的跨年晚會，今年也不例外，有請業務單位把他任內時的作風延續下去，相信能成為宜蘭市指標性的活動，留下美好的回憶，迎接新年。

陳美玲說，12月25日就會辦理市長職務交接，強調江聰淵是永遠的宜蘭市長、永遠的好市民，遂跨年晚會一定要參加，也會延續江之前的市政，讓市民有所期待。

12月31日晚會當天下午5時至翌日凌晨2時將實施道路交通管制。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

公所說明，晚會當天下午5時至翌日凌晨2時將實施道路交通管制，舊城南路、西後街與民權路二段38巷實施封閉管制；神農路二段、中山路二段及中山路三段與舊城南路則實施彈性管制，行經管制路段時，請繞道通行。此外，公所協調台灣鐵路管理局加開往溪北、溪南的列車，於1月1日凌晨發車，可至鐵路局官網查詢車次，並多加利用。

另，跨年晚會當日，民眾可停車的場地為演藝廳地下收費停車場、宜蘭轉運站收費停車場、舊城南路原204廠停車場、幸福轉運站停車場、蘭城新月廣場地下停車場、中央臨時停車場、宜蘭火車站周邊停車場、宜蘭酒廠、光復國小停車場及各路邊未畫紅黃線區及收費停車格。