用棒球揮出健康 HOMERUN！台灣人壽長期推動高齡活躍、健康促進，今（2022）年首度攜手弘道老人福利基金會舉辦老中青跨代交流賽，由不老棒球與少棒、成棒 60 名球員展開混齡 PK 賽，兩隊賣力攻守展現必勝決心，也讓擔任先發投手的中信兄弟球星吳哲源直呼好像在拚總冠軍賽。

不老棒球隊、臺中成棒隊及力行國小少棒隊今（ 19）日齊聚臺中文中 10 球場展開「忘年交流賽」，60 名球員以抽籤分成紅白兩隊混齡對戰，台灣人壽董事長鄭泰克、臺中市運動局局長李昱叡、弘道基金會執行長李若綺共同為賽事開球，鄭泰克董事長笑稱一站上紅土，感覺年少熱血野球魂全回來了，也表示棒球是不分男女老少的運動，透過球賽以球會友不但能促進團隊合作，更希望大家都能「活到老、動到老」，透過跨世代互動，促進全年齡層做好自主健康管理，臺中市運動局李昱叡局長則感謝台灣人壽招商引資，讓運動產業在臺中市大力發展。

跨代交流賽參賽者年齡層從 9 歲到 88 歲都有，總年齡已達「萬歲團」，更堪稱是串連 20 及 21 世紀的跨世紀交流賽，相當考驗團隊合作默契，榮獲中職年度「最佳進步獎」、「投手金手套獎」的中信兄弟球員吳哲源以先發投手上陣，吳哲源說，能和一群可愛的爺奶打球，好像跟自己的阿公阿嬤互動，是很輕鬆又難忘的有趣經驗，無論哪一隊勝出，每一位選手都是贏家。

擔任紅隊隊長的 88 歲不老球員莊銘石說，有機會能和職棒、成棒球星以及未來的棒壇明日之星在球場共同為勝利拚戰，他充份感受到什麼叫做「不老」，非常開心能和大家交流球技。

台灣人壽善盡企業社會責任，連續三年支持不老棒球聯盟，協助成立 3 支新球隊、舉辦種子球員訓練營、不老棒球洲際棒球場體驗日等活動，今年更首度舉辦跨代交流賽，亦號召員工擔任球賽志工，為不老球員測量血壓、做好運動防護，未來將持續攜手弘道基金會及臺中成棒隊運用更多元的運動方式，共同推動高齡活躍促進健康。