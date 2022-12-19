桃園市今年在全國高級中等學校學生技藝競賽中大放異彩，學生共拿下34座金手獎、58座優勝，其中飛機修護職種全國僅有4座金手獎名額，前3名得主皆為桃園的學子，電腦繪圖職種全國僅12座金手獎名額，桃園就奪下4座。市長鄭文燦讚許獲獎學生用心鑽研專業技術，期盼未來都能成為優秀的職人。

鄭文燦表示，桃園的學子在造園景觀、汽車修護、汽車噴漆及飛機修護職種稱霸，尤其桃園為國際機場的所在地，在飛機修護職種部分，全國僅有4座金手獎名額，不負眾望拿下前3名，而致力發展飛機修護的大興高中更已連續第4年包辦金手獎第1、2名。商業類總計抱回16座金手獎，比去年多了7座，其中的會計資訊、烘焙及餐飲服務職種，第1名皆由桃園學子奪得，成績亮眼。

中壢高商1年級學生李柏翔在商業類會計資訊職種奪冠，他表示，從入學起就發現自己對會計很感興趣，後來通過校內選拔、密集訓練、重複練習，終於拿下第1名，更直呼「成功不是靠奇蹟而是靠累積」，感謝曾經這麼努力的自己，也謝謝學校提供舒適環境和優良設備，讓他能安心且無後顧之憂的全力備賽，更要謝謝政府提供這麼棒的大舞台給技職學生發揮。

在農業類造園景觀職種拿下第1名的北科附工學生廖培安說，他的母親是越南新住民，常教育他出身不高沒關係，但要勇於追夢，這對他的啟發相當大。啟英高中學生林言丞在工業類汽車噴漆職種獲得第1名，林言丞表示，自己常利用假日、暑假進行噴漆實作，在準備競賽的過程中，他更學習到每個步驟都要專注完成才能做出最完美的作品。

鄭文燦說，技職教育在桃園發展得很好，今年全國高中技藝競賽的成績較去年大幅進步，市府加碼頒發金手獎第1名學生2萬元、第2名1萬2000元、第3名1萬元、其他名次5000元獎金，以表揚學生的優異表現，相信這些學生在未來的職場上一定能發揮很大的競爭優勢。