褚佩寰副院長檢視病人X光。（為恭醫院提供／李京昇苗栗傳真）

為恭醫院承接健康保險署北區業務組推動「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」，落實大小醫院、診所有效的雙向轉診合作效率，日前就幫住在苗栗南庄鄉的67歲涂姓婦女，找出心臟疾病問題，並順利為其手術治療，讓涂婦恢復健康返家休養。

為恭醫院推動社區醫療合作，配合健保電子轉診平台及雲端資訊及建立綠色通道，讓患者轉診銜接具有實質效益，提供病人更多連續性的醫療服務。

涂姓婦女因為罹患糖尿病多年，透過為恭醫院護理師轉介加入「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護—偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」後，開始至南庄鄉衛生所定期回診及拿藥。

她近日因心跳過速導致身體不適，經南庄鄉衛生所醫師診斷疑似充血性心衰竭，立即透過區域聯防綠色通道，轉診至為恭醫院就診，經由血液檢驗、心電圖及心臟超音波檢查後，發現左心室收縮功能減退，安排心導管手術治療並入住加護病房，由急重症聯防合作團隊共同照護，6天後痊癒出院，並轉回衛生所後續追蹤照護。

為恭紀念醫院副院長、內科部醫師褚佩寰表示，心臟科常見轉診疾病有急性冠心症(心肌梗塞)、心律不整、急性心臟衰竭(肺水腫)等，如果能夠快速接受治療，痊癒機會大增，疾病後遺症降低很多，生活品質也比較不會受到影響。

院方也預計2023年在偏鄉地區推動「應用居家輕量藍牙APP結合虛擬健保卡於居家醫療」，早期醫事人員到宅提供醫療服務時，需要攜帶多項設備器材，但病人住家若沒有電梯或地處偏遠等，導致醫事人員作業時間長且負擔沈重。

虛擬健保卡結合居家輕量藍牙APP的運用，讓居家醫療或居家護理團隊只需攜帶輕便的平板或手機，搭配讀卡機，即可掃描虛擬健保卡或讀取實體卡進行看診。

另外，為恭醫院與中國醫藥大學策略聯盟後，強化大雁領航的角色，讓上、下游的醫療院所透過轉診合作，建立無縫接軌的醫療共同照護及信賴關係。111年更加入「急性冠心症」區域聯防綠色通道，進行跨院際團隊合作緊急轉診，縮短病人轉診時間，共享資訊平台掌握病人病情，讓病人在治療黃金期接受妥善的醫療照護，增加痊癒機會，降低後遺症，並有效保全生活品質。