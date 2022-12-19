坊間常流傳某些蔬果或肉類有毒，營養師張宜婷表示，其實大部分所謂的毒，是只會引起身體過敏或發炎反應，例如芒果是因果皮易沾到果樹致敏成分，而讓人過敏；鴨肉則是因為性涼，體質較弱者吃了易腹瀉；但某些竹筍卻是真正有毒，例如已經冒出土的「出青」竹筍，會產生高毒性的氰化氫，會抑制呼吸，嚴重時會讓人呼吸困難而死亡。

張宜婷在其臉書專頁上表示，一般民眾所稱的毒，大部分是指會引起過敏或發炎反應、誘發疾病，例如芒果最常被指會導致過敏，其實果肉本身沒有毒性，而是芒果果皮容易沾到樹的汁液，而芒果樹汁液含有過敏原「漆酚」，皮膚敏感者碰到易感染皮膚炎。

至於鴨肉也常被認為具有毒性，張宜婷說明，鴨肉是脂肪低、蛋白質含量豐富的肉類，且含鐵質高，適合闔家食用，但以中醫角度來說，鴨肉性涼，若體質處於較虛弱的狀態就容易引起腹瀉症狀。

她提醒，某些竹筍真的有可能具有毒性，例如已冒出土表、開始行光合作用的「出青」竹筍，會產生含氰配醣體成分，人食用消化時時，容易產生具有高毒性的氰化氫（HCN），可能導致呼吸作用抑制的情形，若大量食用該類未煮熟的食物，會出現呼吸短促、頭痛、嘔吐、痙攣等，最後甚至可能因呼吸困難而死亡。但她也強調，若選擇筍尖未出青、且烹調到熟透，就不用太擔心中毒。