網紅愛莉莎莎雖先前爭議不斷，但她與平台合作推出的新媒體課程，一開買立刻吸引破萬人購買，業績估計高達四千萬，相當驚人，而她近日到菲律賓度假，卻發文抱怨當地海關效率差。

愛莉莎莎似乎荷包滿滿，近日前往菲律賓度假，今（19）日在社群發文抱怨，菲律賓海關效率差，原先因飛機延誤一小時心情就受到影響，隨後「出海關每一關，都要填寫各種很刁難人的表格」讓她氣到「邊寫邊偷罵髒話」，讓她直呼「真的覺得台灣很天堂」。

除此之外，她不滿的是，現場約十幾名海關，遊客則有約兩百位，但真正在工作的海關僅三位，且在一旁的海關非但不幫忙，還在一旁拍照，讓她非常傻眼，然而，好不容易輪到她時，由於海關並為示意她往前害她遭後面外國人罵為何不往前「我就走到海關面前，又被海關兇說：我又沒叫你過來 滾回去（還擺出趕狗的手勢）害我差點跟後面外國人吵起來」。

最後，經過這次的經驗，讓她感嘆寫道「去菲律賓當然可以享受美景，但是更加意識到台灣人，辦事效率之好，服務態度之佳，發現活在台灣是多舒服的一件事」；但在抱怨的同時，她曬出身穿橘色比基尼照， 罕見秀出傲人曲線，讓粉絲直呼「好可愛」。