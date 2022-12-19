鹿江文化藝術基金會執行長陳玉蟾(左)說，基金會致力於藝術文化推廣；日新國小校長鄧仕文(右)表示，紙藝教學由臺灣紙藝大師洪新富老師指導學生進行「創意紙玩活動」。(吳建輝攝)

日新國小學童學習摺紙與剪紙做出可以手動拍翅膀的小鳥或蝴蝶，讓孩子學會如何控制力道以及訓練小肌肉。(吳建輝攝)

財團法人鹿江文化藝術基金會20周年，基金會董事長陳維彬特別結合母校日新國小62週年校慶，請來知名紙藝大師洪新富到校教學、還有FOCA福爾摩沙馬戲團表演，傳承紙藝文化、拓展學弟妹視野，讓親師生及社區一同享受知性且歡樂的時光。

2002年成立的財團法人鹿江文化藝術基金會董事長陳維彬，就讀日新國小，事業有成希望藉著基金會的成立回饋家鄉鄰里。20年來在鹿港地區舉辦許多藝文活動，包括藝文講座、導覽解說、文史調查、出版等，也會結合鄉鎮公所辦理節慶活動。

鹿江文化藝術基金會執行長陳玉蟾說，基金會致力於藝術文化推廣，邀請馬戲團，剪紙藝術家來學校展演，主要目的為打開學生視野，馬戲團沒有動物演出，而是藉由音樂、特技與肢體律動讓孩子從中獲得學習啟發。

日新國小校長鄧仕文表示，紙藝教學由臺灣紙藝大師洪新富老師指導學生進行「創意紙玩活動」分為兩堂課，第一堂為一至三年級學生，學習摺紙與剪紙做出可以手動拍翅膀的小鳥或蝴蝶，讓孩子學會如何控制力道以及訓練小肌肉；第二堂課為四至六年級學生做立體書，讓學生從動手做中發現紙張百變的有趣。

鄧仕文強調，帶不了所有學生去看世界，那我們就把世界帶進來，也感謝基金會20週年慶，陳董事長選擇回到就讀的母校日新國小，帶領學弟妹拓展視野，特別深具意義。洪新富老師和福爾摩沙馬戲團都是台灣之光，希望日新國小的孩子們，在開心體驗欣賞之餘，能有所學習及啟發。