雲林縣大成商工「生命教育」學生帶著寵物去上課，讓校園有如小型動物園。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮大成商工推動生命教育，藉此培養學生的責任感與對生命的尊重與關懷，19日舉辦「生命教育寵物日」，30餘名學生帶著寵物到校上課，大家分享照顧寵物心得，有學生把球蟒圍在脖子當圍巾，他表示球蟒很溫馴，經常這樣與牠玩耍，請大家不要害怕。

大成商工「生命教育寵物日」，學生把自家養的寵物帶到學校上課，校園搖身一變成了小動物園，狗、貓占最大宗，還有球蟒、鬆獅蜥、豹紋守宮、刺蝟、倉鼠、青蛙、鸚鵡等，有些學生看到球蟒嚇得不敢靠近，直呼「好恐怖」，老師在現場維持秩序，以免寵物們失控，氣氛熱鬧有趣。

飼養球蟒的學生許益銘把球蟒繞在脖子，有如圍巾般，成為現場焦點，他表示父親很喜歡養寵物，所以也跟著一起養，目前養了1尾球蟒與1隻鬆獅蜥，每次帶出去都會吸引大家的目光，球蟒其實很溫馴，體型不大，很適合作為蛇類入門寵物，要定期餵食小老鼠，壽命約20年。

學務主任黃春修說，學校辦理寵物日活動，讓學生把寵物帶來學校，藉此培養學生的責任感與對生命的尊重與關懷，將寵物照護好，也可以提升自己的自尊和自信。根據研究指出，養寵物能調節情緒、減輕壓力、減少孤獨感、促進人際關係，好處多多。

校長雷新峰指出，為了響應生命教育實踐活動，讓學生透過照顧動物，學習責任感與付出、發展獨立。對缺乏安全感的學生來說，寵物也能成為家庭愛的一部分，有助於面對害怕、悲傷等情緒，幫助學生度過各種壓力，克服孤立感與自卑感，並加強自我控制能力。