苗栗縣28歲朱姓男子，涉嫌偷竊洋酒行、超商的熱賣洋酒，這1個月以來有5間店家受害，損失共2萬多元，苗栗警方循線追查，鎖定有多次竊盜前科的朱嫌，並通知朱嫌到案說明，朱也坦承不諱，警方訊後19日依竊盜罪嫌函送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警察分局近日陸續接獲多家洋酒行、超商業者報案，稱其店內的熱賣洋酒商品遭竊，1個月以來已經有5間店家遭偷洋酒，警方據店家提供的監視器影像，分析、研判為朱姓竊盜慣犯涉有重嫌。

據了解，無業的朱嫌專挑超商、酒商行竊洋酒，有時單獨犯案，有時伙同另名45歲的陳姓男子犯案，故意以諮詢洋酒的方式支開店員，再趁機行竊，多次得手逃逸。

警方經比對認定朱嫌涉嫌重大，經合法通知朱嫌到案說明，朱也坦言犯案，並稱偷來的洋酒都已經喝完，酒瓶也隨手棄置，警訊後依法將朱嫌送辦。

苗栗警察分局表示，監視器日益普及，受害店家因為店內加裝監視器成了破案關鍵，遇有財物減少、突發事故，更可以輔助釐清案情，是自保助人的最佳利器，並呼籲民眾隨時注意店內或處所週邊的人、事、物，遇有可疑，隨時可以通報轄區派出所或撥打110請求警方到場了解，杜絕犯罪情事發生，以維護良好的居住環境。

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