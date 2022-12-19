潮州警分局員警日前接獲一名法國男子DONIAM臨櫃報案表示，自己皮夾疑在潮州逛夜市時遺失，因重要證件及財物都在內，經警詢問當天行經地點沿途協助找尋，最後終於順利在居住的民宿內找回皮夾，讓這名外籍生不斷向警方表達感謝。

由於國際邊境逐漸解封，22歲法籍留學生DONIAM參訪潮州鎮國小校園，因重要證件資料及財物都在遺失皮夾內，且已尋找多時均未找到，也無法順利搭乘火車，所以向警方求助。

員警獲報後陪同對方沿行經地點，一一尋找及詢問附近住戶，均未找到皮夾，最後返回居住的民宿詢問，終於在民宿房間內沙發下方發現，此時DONIAM才鬆了一口氣，展露出笑容頻頻向警方道謝，警方並協助載送他至火車站搭車返家。

潮州警分局長簡彥匡表示，員警受理民眾遺失物報案，能以同理心積極服務，幫助民眾找回失物作為，不但能讓民眾有安心的感覺，更能為警察建立良好的形象，讓民眾感受到潮州鎮是一個「溫馨、安全、友善」的城市。