跨代交流賽最年長的88歲莊銘石不老棒球員、最年幼的9歲陳廷熙少棒球員，和28歲的中信兄弟投手吳哲源，代表老中青三代與貴賓合影，鼓勵活到老動到老精神。（馮惠宜攝）

首屆「台壽×弘道跨代交流賽」，最年長的88歲莊銘石不老棒球員打擊，少棒隊擔任捕手比賽情形。（馮惠宜攝）

首屆「台壽×弘道跨代交流賽」，老中青三代一起上場Playball。（馮惠宜攝）

當88歲的不老棒球員遇上9歲的棒球選手，會擦出什麼樣的火花？台灣人壽攜手弘道老人福利基金會19日在台中舉辦「台壽×弘道跨代交流賽」，採跨三代混齡交流，其中最年長為88歲莊銘石阿公，最年幼為9歲陳廷熙，他上場前還擔心阿公阿嬤被棒球打到會不會很痛。

由弘道成立的台灣長者甲子園「不老棒球聯盟」，已邁向第10年，成立了19支不老棒球隊，台灣人壽亦已連續三年公益支持共同推動，此次別開生面的跨三代交流賽，共有來自花蓮、台中、屏東等地9支不老棒球隊24名不老選手，平均68.5歲，台中成棒隊18位隊員，平均24歲；台中市力行國小少棒隊18位隊員，平均11歲，期待參與的球員在交流的過程裡，體驗跨年齡打棒球的樂趣，更能從中看見不老棒球員持續運動和學習的精神。

另，邀請到中信兄弟投手吳哲源擔任投手角色一起參與，並由台灣人壽董事長鄭泰克、弘道老人福利基金會執行長李若綺、台中成棒隊領隊謝中川、台中市運動局局長李昱叡共同為比賽開球。吳哲源說，能和一群可愛的爺奶打球，好像跟自己的阿公阿嬤互動，是很輕鬆又難忘的有趣經驗。

來自台中藍興虎隊88歲的莊銘石阿公是本次跨代交流賽最高齡球員，他鄰居邀約而加入不老棒球隊，迄今已10年了，他表示，加入球隊活動讓他的老後生活豐富而不孤單。

9歲的球員陳廷熙是本次跨代交流賽年紀最小的球員，他對能參與本次跨代交流賽十分興奮，也貼心的想到如果阿公阿嬤被棒球打到會不會很痛，期待這場交流賽可以和阿公阿嬤學習相關不老棒球技巧。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，相當感謝台灣人壽在疫情逐漸趨緩的新生活時期，讓不老棒球聯盟可以與更多年齡層的球員們交流，傳遞安全運動、快樂打球的聯盟宗旨。