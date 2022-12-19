營養師張家榕整理出常見醬料的熱量排行榜，前三名分別為沙茶醬109大卡、花生醬99大卡、沙拉醬97大卡，並建議大家可以改使用熱量較低的醬料，像是烏醋只有6大卡，黃芥末醬12大卡，還有醬油13.5大卡，但要注意醬油的鈉含量較高，不能過多食用。

張家榕在臉書粉專發文，分享常見醬料的熱量排行榜，以一湯匙（約15克）為單位，冠軍是沙茶醬109大卡，第二名是花生醬99大卡，第三名則是沙拉醬97大卡；除此之外，有些醬料的鈉含量也很高，排名依次為蠔油877mg、豆瓣醬756mg、醬油750mg、辣椒醬742mg。

不過料理難免會使用到醬料，才能讓食材增添味道，變得更好吃，因此張家榕也提供了低卡醬料排行，同樣以一湯匙為單位，熱量最低的醬料是烏醋6大卡，之後依序為黃芥末醬12大卡、醬油13.5大卡、番茄醬17大卡；張家榕還建議，除了醬料以外，也可以使用簡單的蔥薑蒜辛香料來提味，像是大蒜粉、七味粉、辣椒粉和胡椒粉。

至於減肥時吃的生菜沙拉，醬料應該怎麼選？張家榕列出了常見的3種醬料，其中千島醬30克的熱量約等於半碗白飯，所以建議盡量少吃；和風醬的熱量雖然低，但鈉含量比凱薩、千島醬還高，不建議容易水腫的人吃太多；油醋醬的熱量介於中間值、鈉含量低，是比較推薦的選擇，自己製作醬料時，也可以食醋、果醋比例多一點、油少放一點，更能降低整體熱量。