不給退貨氣炸！台中一名女子到文具店購入6支共48元的原子筆，當下試寫有水，但買回家一周後卻寫不出字來，氣得回店家退換貨，但店家不給退，她怒貼上網公審，卻遭網友狠打臉，刷出近千則留言「實體店面沒有7天鑑賞期」，還說「好市多寵壞一堆人」，以為實體店都能退換貨。

這名女網友昨天在臉書「爆料公社二社」透露，在台中太平一家文具店買了6支筆，共48元，當時試寫可以出水，但再多寫就不出水，要求退換貨卻被店員拒絕，後來主管出面，問原PO「你有買超過7天嗎？」她回答有，主管繼續問「當時不能用，為什麼不先打電話來」，她則回沒有這個概念，不過該主管還是願意幫忙把筆寄回製造公司，遭原PO拒絕，回頭發文公審店家「請大家以後去要注意一下，不要買到不能用的東西，還惹一肚子氣！」

然而文PO出後累積993則留言，許多網友不買帳，反倒打臉原PO「奧客，實體店面沒有鑑賞期，誰知道你拿回去後怎麼摔」、「文具店在結帳一定都會說：筆售出不做退換貨吧」、「這種原子筆不是都這樣？」、「一支才8塊錢的筆還能浪費時間折騰 ，佩服」、「人家都要幫你處理了是在番什麼？」、「有錢拿iphone沒錢付48？」、「新台灣鯛」。

還有網友感嘆是好市多的無條件退貨制度寵壞一堆人，「我也遇過顧客東西買了一個月來退，說了一句『好市多都可以為什麼你們不行』，我很想回，那你為什麼不去好市多買就好？」但也有人懷疑是天氣冷墨水堵住或乾掉，用打火機烤一下就解決。