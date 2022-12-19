中鋼近年來陸續推動各項重大環保改善工程，為強化空污防制及提升減排效率，採用新建長度735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當於3座台北大巨蛋體育館規模的「煤礦封閉式建築」，該建築的「南半段基樁打設及基礎工程」營建工地，獲高雄市環保局評為2022年優良智慧工地。

高雄市環保局黃世宏副局長(左)優良智慧工地殊榮予中鋼公司土木工程處長李春雄。(中鋼提供)

中鋼公司「新建煤礦封閉式建築」營建工地，榮獲高雄市環保局2022年優良智慧工地殊榮，工地導入相關智能監測及管理措施，由高雄市環保局副局長黃世宏頒發此獎項，中鋼公司土木工程處長李春雄代表受獎。

中鋼公司除了感謝環保局的肯定外，將持續朝成為更先進、更環境友善、更節能環保的精緻鋼廠邁進，為維護空氣品質貢獻心力，善盡企業社會責任。

中鋼煤礦封閉式建築共規劃興建34格料倉，第一期北半段(305公尺) 16格料倉工程已於2021年12月底完成，第二期南半段(430公尺)18格料倉工程興建中，預計2023年底完工後，整體防制粒狀物逸散效率將提高至98%，每年可減少粒狀物排放31.6公噸。

煤礦封閉式建築第二期工程之「南半段基樁打設及基礎工程」是中鋼公司自行規劃，並委由集團子公司聯鋼營造承攬，並積極配合高雄市環保局推行營建工地智能管理政策，南半段工區布設水線及灑水設施，減少粒狀物逸散，不僅於廠區周界設有空氣品質監測站，並於興建工程基地之上、下風處設置微型感測器以連續監控空氣品質，另考量整體興建工程規模浩大，施工基地出入口設置車牌辨識CCTV系統，進行運輸車輛智能化管理。(記者張雅雲/高雄報導)