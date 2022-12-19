台北大學第五屆北大管樂節「鳶飛笛揚」演奏會近期登場，本次活動也首度公演以三峽鳶山在地人文歷史創作出樂曲《鳶之彩》，並邀請到長笛獨奏家歐珈紋和學生同台演出。（北大社科院USR提供）

台北大學第五屆北大管樂節「鳶飛笛揚」演奏會近期登場，北大社科院USR與台灣鳶山社會實踐協會、北大管樂團攜手合作，聚集51位學生表演，本次活動也首度公演以三峽鳶山在地人文歷史創作出樂曲《鳶之彩》，並邀請到長笛獨奏家歐珈紋和學生同台演出，令觀眾印象深刻。

北大社科院USR指出，本次活動曲目安排，上半段為經典古典曲目，下半場為親民的流行樂曲，最後安可曲以搖滾天王麥克傑可森的歌曲及聖誕樂曲收尾，現場聚集100多人聆聽，現場也演出為三峽創作的《鳶之彩》，指揮老師示範每段音樂代表的意義與歷史背景，讓觀眾可以進入音樂的時空隧道，經歷了三峽這塊土地的歷史更迭。

樂曲《鳶之彩》也帶入北大校歌，透過作曲家的巧思，更增添了史詩感的旋律，並融合在地族群的和平鐘聲，代表鳶山上的和平紀念鐘，紀念台灣光復，最後以國樂的元素，代表三峽老街的熱鬧繁華作結。

在地文史工作者、樹春文教基金會執行長林烱任表示，他相當認同創作《鳶之彩》，除了可以讓三峽留下音樂紀錄，還可以讓三峽歷史有豐富詮釋，他建議這麼棒的創作，應該要綜合歷史畫面作成投影片，結合音樂、影像，豐富觀眾心靈。

演奏會下半場也陸續演出星際大戰、歌劇魅影、超級瑪利歐等親民流行經典歌曲，除了可以讓觀眾回憶經典歌曲，同時也能訓練學生演奏技巧。