2022年新北市創新教育加速器專案「放Eng新北 全球視野」年度壓軸活動，本次活動結合三重商工商科的專業特色，探索新北在地商家特色，結合SDGs主題概念，並以外語包裝製作《勝．食界》影片，除了宣揚惜食、永續發展的理念，同時也以線上「社群力」的行銷模式推播在地區域亮點，提升在地英語友善程度，同時該影片也在三重商工51周年校慶首播。

三重商工指出，台灣每一天所丟棄的廚餘可以堆成3700棟的101大樓，處理剩食也對地球產生許多環境的成本，而應英系所製作的《勝．食界》影片主要想傳遞一個理念，就是「我們每天的剩食，就是一種資源的浪費」。

影片中透由學生視角省思每日剩食的蝴蝶效應外，並與致力經營永續環境的店家進行推廣與合作，片中所提及的「Tasteme惜食ｘ嘗鮮」，即一款因應剩食問題孕育出的應用程式，透過此平台串聯合作的麵包店、自助餐等食物零售店，打造線上／線下良食循環經濟，讓食物能免於在關店時即銷毀的命運，也讓消費者能以實惠的價格，實際拯救還在賞味期享用的食物，徹底落實SDGs永續發展目標，不僅同時養成消費者本身的責任消費外，也更提升城市消費水準。

三重商工校長李立泰表示，《勝．食界》透由青春校園三重商工場景帶出世界性永續發展議題，顯示個體與世界的關聯，這次更將「永續發展目標」SDGs，置入校慶重點之一；三重商工向來致力於推廣結合職場英語與工商實務校本課程，鏈結業界場域與學界專業教學資源，此次藉由新北創新教育加速器「放Eng新北 全球視野」專案挹注，以新北地方產業作為基地，探索在地落實SDGs精神的特色商家，協助合作惜食共享平台與無包裝商店。

他說，此舉不僅擴大SDGs於校園內的影響力，並同時提升企業形象與延伸日後產學合作多方面向。希望培養學生對於在地的認同與社會實踐的能力，並發揮地方學校承擔社會責任的效益，也能透過大家攜手努力，將永續的精神及這片美好的土地帶給我們的下一代。