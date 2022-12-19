美國聯準會上周四升息2碼，幅度比之前的3碼還要低一些，但美國銀行分析師仍認為此跡象不足以改變明年第一季陷入經濟衰退的預測，且明年美國全年GDP將會出現負數，整體經濟環境將持續受到升息的衝擊。

綜合外媒報導，聯準會宣布升息2碼，符合年初市場推估今年升息7次的預測，但2碼幅度也中止連續4次劇烈升息3碼的趨勢，但整體升息環境仍未改變，主席鮑爾更暗示要等到2024年才會降息，引發美股出現崩跌。

即使升息幅度趨緩，但美國銀行分析師發布最新報告指出，「我們的經濟學家對於明年美國經濟的狀況仍相當保守，預計明年第一季出現溫和衰退，全年GDP恐出現負數。」

此外，美國銀行分析師也預估明年美股將暴跌36%，但仍有三類型的股票值得關注，包括績優股、高息股及中小型股票，而非投資人相當喜愛的成長股，主要原因在於，處在高利率環境，公司市值將受到衝擊。

美銀也認為，Meta及谷歌母公司Alphabe是成長股中，最有可能應付潛在經濟衰退的股票，即使廣告收入下滑，但可以透過投資收益、資產靈活能力，躲過輕度、中度的經濟衰退危機。