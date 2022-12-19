「自己的論文可以自己寫嗎」，一名網友在匿名論壇「Dcard」分享，她的碩士論文不僅被博士班學姐抄走，對方甚至以「第一作者」的身分，投稿國際期刊，而這一切她事先都不知情，直到期刊方詢問授權後才曝光，不禁怒批「學術界這麼好混嗎」。

原PO表示，事發後她立即寫信給該期刊，告知整件事情的來龍去脈。經期刊方比對，發現學姐只是稍微修改了一些內容，然後翻譯後投稿。原PO隨即委託律師發函告知對方侵權，要求撤下期刊。

不料，學姐不但沒有道歉，還以律師函回覆，強調「加強撰寫本人所論述的內容」。原PO怒批，內容幾乎一模一樣，且未經同意翻成英文版，「這不就是抄襲嗎」。

有網友透露，由於畢業門檻必須投期刊，但大部份期刊都會審查好幾個月，基本上趕不及兩年內畢業，有些教授就會要求碩一生幫碩二學長、學姐做實驗，等碩二論文出爐，教授再讓碩一生修改後投稿，「很常發生這樣的事」。

也有網友質疑，實驗成果是實驗室的資產，本來就可以拿來發表國際期刊，也有讓原PO掛共同作者，「老師處理並無不妥」。原PO回應，該學姐既無還原、也沒延伸，自己的心血變成別人第一作者的期刊，她無法接受。