小朋友們體驗闖關遊戲。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府推動中小學數位學習精進方案成果展，19日在後龍鎮國教輔導團啟動，並表揚科技教育創意實作競賽優勝學選手，縣府秘書長陳斌山希望透過成果展讓各校互相學習觀摩，共同見證苗縣數位學習邁向新的里程。

苗縣今年獲教育部核定補助2億3051萬5800元推動中小學數位學習精進方案，促成完善規畫相關配套「學習載具」、「行動充電車」、「既有學習載具管理系統（MDM）使用授權」、「校園無線網路AP覆蓋率」及「教學軟體及數位內容」等，並與因材網、PagamO、均一教育平台與學習吧四大數位平台合作，培育136位數位平台講師，辦理數位學習工作坊共168場次，全縣教師超過7成完成基礎研習。

今天致民國中、縣立苑高、福基國小、卓蘭國小、中山國小、蟠桃國小、東興國小、同光國小、後龍國小等12所推動數位學習與科技教育的學校在國教輔導團舉辦成果展，以數位教學闖關活動，提供各校互相學習觀摩，讓各界看見苗栗縣推動數位學習的努力。

其中，後龍國小2014年起就推動行動學習，曾榮獲特優學校，也延續推動數位學習、5G智慧學校等，數位科技早已深耕茁壯，為本計畫重點學校之一；蕉埔國小屬偏遠學校，以科技、美力、人文為校本課程，獲教育部2019至2022年數位學習深耕、2021至2022年5G智慧學校補助，並獲頒數位深耕計畫推動優良學校。

東興國小以關懷家鄉解決草莓產業問題為PBL問題發想，目前發展IOT、雷雕課程、機器人、AR、AI等課程，學生展現數位能力關懷家鄉產業深具特色，皆是透過數位科技讓學習變有趣。

另外，12月10日在國教輔導團舉辦的苗栗縣111學年度科技教育創意實作競賽，共有71隊189位選手參賽，包括生活科技組55隊、資訊科技組國小組1隊、國中組15隊，

獲獎選手，生活科技組：第1名，通霄國中顏于皓、李瑋哲、洪圳又；第2名，啟新國中東湘蓉、王冠勛、陳偲芸；第3名，文英國中葛芷妤、張冠宥、林 詳恩。資訊科技組：國小組第1名，新南國小沈均蔚、張昕澄、鍾承妘、張彥程；國中組第1名，頭份國中張珈誠、柯碩銓、林芸翌、劉庭妘；第2名，大倫國中張珈芯、林心惠、吳紫娟、黃羽馨；第3名，建國國中羅少緯、李羿衡、王愷瑋、溫哲葳；獲獎選手將代表苗縣參加國立臺灣師範大學辦理的「科技教育創意實作競賽」全國總決賽。