lululemon於16日在寒舍艾麗酒店上午以及下午舉辦共2場400人的「擁抱改變」社區活動，透過靜心冥想感受能量的流動。（lululemon提供）

運動品牌lululemon自2016年進駐台北，如今已近6年的時光，今（2022）年品牌繼11月忠孝復興門市開幕後，接著於16日迎來全台最大店—微風松高門市，連續兩間台北門市開幕，展現品牌將持續拓展意圖、深耕台灣的決心，盼望能發揮品牌優勢，支持在地健康、運動社區成長，積極擁抱台北，邀請更多人加入熱汗生活。

lululemon微風松高門市作為全台最大門市，總營業面積達125坪，整體店裝設計延續品牌一貫明亮、自然的風格，以石材為基底揉合部分木質牆面，藉由樓層與空間區隔劃分男女款式及各系列，規劃為1樓男裝區、2樓女裝區；店內有全台最多的系列款式外，更備有亞洲版及全球版最多女性褲款的選擇；兩層樓共有八間更衣室，冀望提供最便利、舒適的體驗空間。

為了支持並引領社區運動風氣，lululemon也於16日在寒舍艾麗酒店上午以及下午舉辦共2場400人的「擁抱改變」社區活動，透過靜心冥想，覺察呼吸與身體的連結，回顧過去，在練習瑜伽當中感受能量的流動。