我國鳳梨酥日前遭大陸禁止輸入，食藥署被外界質疑出包，將原本應該申請的編碼1905誤填為1902的「包餡麵食」。衛福部次長王必勝今天表示，相關傳聞為子虛烏有，根本不存在。

近日有網友找出證據，指出食藥署以海關編碼的HS1902申請鳳梨酥，由於HS1902主要管理包餡麵食等產品，因此當然不會通過。但對此食藥署昨天出面駁斥，強調有人刻意誤導。

王必勝今天則進一步澄清，強調食藥署沒有搞錯，一直都是依大陸提供的申請表格幫助業者申請，但產品註冊畢竟是大陸所做的決定，關於審查標準究竟為何？我國所能取得的資訊都非常有限，「我們之前都默默處理，很少提這件事，就是希望能協助廠商低調恢復註冊，讓他們回到大陸做生意。」

食藥署長吳秀梅昨天則表示，過去糕餅業者都是報包餡麵食類，但後來因3月9日大陸申請分為自行申請與推薦申請後，台灣業者被要求，無論是自行申請或是推薦申請，全面只能採書面文件，無法在網路上申請，「網路可以不用全數填寫的這條路就不通了」，且上面要求全數都要註明成分、原料、占比，也就是說無論業者是申請哪個類別，一樣都會被要求要填寫這些內容。