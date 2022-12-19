新北市觀旅局19日在三貂嶺生態友善隧道舉辦「三貂嶺生態友善隧道導覽人員培訓」授證儀式，新北市觀旅局長楊宗珉表示，三貂嶺生態友善隧道象徵20世紀初鐵道與工業駛進山林穿梭開採礦業重要歷史點位，也是發展雙百年環線的觀光新契機，透過導覽培訓課程讓在地學員領略三貂嶺生態友善隧道遺留及孕育的寶貴資產，由在地人說在地故事，讓三貂嶺生態友善隧道百年記憶得以繼續傳承下去。

三貂嶺生態友善隧道在1922年開通，距今正好100年，早期是提供採礦的火車通行使用，後轉型為台鐵宜蘭線鐵道，因為隧道內寬度有限，只能單軌通行，1985時台鐵啟用雙向通行新三貂嶺隧道，舊三貂嶺隧道也封閉起來，這一封就封了將近40年。

觀旅局表示，塵封過程中三貂嶺生態友善隧道孕育出非常棒的動植物生態，現在開通後，走進隧道內可看到葉鼻蝠倒掛在隧道頂端或飛翔，在隧道壁的兩側看到鐘乳石的自然景觀，而隧道與隧道間有原生植被形成獨特小森林樣貌，呈現如垂直濕地般的美感，還有早期蒸汽火車通過隧道時，在隧道頂部留下大片燻黑的煤灰的時光痕跡等都是在地獨厚的特色資源。

觀旅局委託社團法人台灣生態旅遊協會執行「三貂嶺生態友善隧道導覽人員培訓計畫」，招募新北市瑞芳區及雙溪區的在地居民參與導覽培訓工作，課程內容安排包含三貂嶺生態友善隧道人文歷史、地質地形地景、動植物自然生態、礦業鐵路與導覽實務等方面。經過長達45小時的培訓，在疫情期間仍未間斷課程並通過困難的考核，共計有 50 位的瑞芳區及雙溪區在地學員通過考核。

蔡姓學員表示「走進三貂嶺生態友善隧道就像是乘坐一部時光機，隧道內的牆壁充滿了時光及大自然鮮活的塗鴉，感謝新北市政府對三貂嶺生態友善隧道用心付出，帶來永續生態平衡及觀光休閒的最佳去處。」