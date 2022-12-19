大陸要求全球進口食品註冊登錄，有國內業者表示因不願提供配方、製程而未通過註冊。有網友昨爆料指是食藥署誤將鳳梨酥歸為「包餡麵食」類才未通過審查，害糕餅業者被暫停進口。中廣董事長趙少康直言，食藥署把話講清楚，別為了面子，不肯認錯也不願意釐清真相，痛批只要出了問題，蔡政府除了甩鍋對岸、譴責在野黨，什麼實事都辦不了。

趙少康表示，台灣鳳梨酥等食品無法繼續外銷大陸，政府第一時間忙著帶風向，指控對岸想竊取我配方機密，還要向WTO告洋狀，但是民間陸續提供訊息，鳳梨酥審不過，問題可能出在食藥署根本搞錯申請項目，把應該申報為「糕點」的鳳梨酥，用屬於水餃的「包餡麵食」申請，真相究竟如何？請食藥署與衛福部面對質疑，出面清楚說明，確保業者後續權益。

趙少康說，經過網友抽絲剝繭，台灣好幾家食品公司只要以「糕點類」提出申請，就能審核通過，繼續出口大陸，其中包含知名的微熱山丘，代表對岸根本沒打算技術性打壓，卻因為食藥署跟工業局認為「鳳梨酥與糕點屬包餡麵食，由食藥署統包推薦註冊」，導致政府代為申請的案件多被駁回。

趙少康指出，大陸對世界各國的標準都一樣，沒有對台灣歧視對待，台灣對食品也一樣有相關的規定跟要求，只是因為兩岸不溝通，衛福部、財政部、農委會搞不清楚狀況，承辦人員也沒得問，閉門造車埋頭苦幹，才會害業者做了白工還蒙受損失，政府不只無法扶植國內產業大發利市，還成為「麻煩製造者」。出了問題，蔡政府除了甩鍋對岸、譴責在野黨，什麼實事都辦不了。

趙少康強調，登陸受挫到底問題出在哪裡？請政府趕緊搞清楚狀況，給業者一個明確的答覆，讓大家都好辦事，別為了面子，不肯認錯也不願意釐清真相，損及整體產業利益。人民要的是一個解決問題的政府，呼籲，兩岸必須保持溝通，才能避免誤判，和平才有繁榮的可能。