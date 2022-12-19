路透社19日報導，全球最大電子產品代工業者富士康，日前突然出清手中紫光持股，由於這樁投資案涉及有條件許可，故應該很快就可能會被台灣政府開罰。面對中國大陸對半導體產業虎視眈眈的企圖心，台灣正祭出法條反擊，避免被大陸把台灣的晶片研發技術給整碗端走。

具蘋果以及iPhone重要製造與供應身分的富士康，7月時曾說過，自己是身陷經營困境的陸企清華紫光集團股東。沒想到才4個多月，富士康就宣布將出脫紫光所有股份。台灣政府17日也表示，會對富士康此投資案處以罰金。

所有台企在海外投資項目，都需要台灣政府點頭答應，但鴻海的這件紫光投資案，尚未得到中央政府完全批准。台灣不准台商在中國大陸境內建立，擁有最先進製程的晶圓廠，以確保最厲害的技術不會外流到對岸。

路透社獲報，台灣經濟部19日會連絡富士康，確定紫光股票是否已出脫。富士康後來雖出清紫光，但事實上此投資案富士康走太快，因此讓政府覺得有偷跑之嫌，可能要面臨繳交罰金命運。

路透社指稱，富士康挨罰時間應該不會拖太久，同時，罰金最高不會超過2500萬新台幣，約81.37萬美元左右。富士康拒絕評論以上消息，清華紫光也沒有馬上回應。

路透社表示，按照台灣現行法規，政府可以以國家安全還有產業發展為前題，禁止台企在中國大陸投資。若一旦違法，政府也可一直罰錢，罰到廠商會怕願意改進為止。

在部分汽車或電子產品仍然短缺晶片之下，富士康持續在全球各地尋找可收購的晶片廠。富士康對汽車晶片生產一事樂此不疲，尤其是現在又把事業觸角伸向電動車市場中。