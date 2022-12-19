韓國人氣歌手金在中，將在2023年3月4日在台北國際會議中心舉辦因疫情延期3年的《2023 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT <J-PARTY> IN TAIPEI》演唱會，活動門票將於24日中午12點開賣，票價與3年前一樣，分為5600元、4600元、3600元、2600元。

金在中今年出道已屆19年，才華出眾的他擁有天籟美聲，不只歌喉驚人，還身兼多重身分，自譜詞曲、演戲、還當起設計師，目前金在中正在日本舉辦巡迴演唱會，受邀至各大音樂節目、頒獎典禮，表現得十分活躍。今年更獲得日本女性最想結婚的韓國Idol第一名。

金在中重啟海外演唱會，明年將來台開唱。（崢嶸歲月香港娛樂提供）

2020年發行的第二張迷你專輯《愛謠》展現了金在中牌的感性抒情曲之後，為電視劇《私生活》所演唱的OST〈我們需要去愛的那些〉、和XIA（俊秀） 一起合作的 OST〈六等星〉，網路漫畫OST〈 In this World 〉等在音樂方面一直相當活躍，今年9月更是時隔6年再度發行正規專輯，展現了Hard Rock、Pop punk、抒情曲等豐富多彩的音樂。