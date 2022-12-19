40歲時被迫離職的工業設計師陳裕旻靠職訓翻轉職涯，學而優則教，搖身成為職訓師。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市原從事工業設計的陳裕旻，邁入40歲那年因公司業務移至大陸，為照顧家庭被迫離職，想找工作卻因年紀問題四處碰壁，後來他報名勞發署桃竹苗分署網頁視覺程式設計班，擁有繪圖能力的他吸收速度快，成功考取視覺傳達插畫證照，結訓後更被聘為動畫腳本講師，還獲多所學校延攬，開啟教學生涯，重啟人生下半場。

現年51歲的陳裕旻，曾赴日攻讀工業設計，靠專業繪圖技術，過去在科技公司擔任產品設計師，原以為可以穩定工作，豈料40歲時公司業務調整，整個設計部門準備遷至大陸，為了照顧才3至4歲的孩子，他只好選擇離職。

陳裕旻原想重找工作，但因年紀問題，投履歷和面試都沒有回應，後來在中壢就業中心介紹下，參與桃竹苗分署課程，加強網頁架設相關技術。原本就擁有專業手繪能力的他，受訓期間表現出色，作品令人驚艷，獲職訓師沈宗成關注，鼓勵他直接報考並取得視覺傳達插畫乙級證照，結訓後更被聘為分署的動畫腳本教學外聘講師。

陳裕旻2016年參加TAIWAN ONLY原創插畫大賽獲台灣第一，也在2017年COPIC AWARD設計比賽中獲世界第一，屢屢在設計競賽獲獎，也讓他聲名大噪，陸續有多所大專校院與高職延攬他去教學，開啟他的教學職涯。此外，也因職訓期間接受教師施政廷傳授經驗，讓他成功毛遂自薦獲得出版社繪本插畫兼職工作。

陳裕旻至今仍在桃竹苗分署擔任教職，他表示，非常感念職訓師的指導與知遇之恩，才能讓他的人生下半場，因教職和繪本工作而重新開啟，職場生涯也能走得更長遠。

桃竹苗分署長林淑媛表示，陳裕旻中年轉職結合原先所學，發揮跨域應用能力，讓職涯第二春重新發光發亮。林淑媛說明，為協助設計產業培訓人才，桃竹苗分署開辦機械設計和創意設計等職群各類職訓課程，提供失業、待業或欲轉職的民眾多元選擇，歡迎15歲（含）以上具工作意願且想提升工作技能的民眾踴躍報名。