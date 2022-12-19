準桃園市長張善政今發布小內閣人事，前台大醫院副院長王明鉅及前行政院新聞局長蘇俊賓出任副市長，張善政說，過去跟韓搭配競選正副總統時，王就是醫療長照政策召集人，希望借重他「翻轉醫療」，照顧桃園未來偏遠醫療和長照政策，張也駁斥外傳蘇先蹲點再戰艱困選區立委說法，直指是「相當不可能的事情」，他強調不管小內閣曾跟誰共事過，入閣後不再是誰的人，未來就是「桃園的人」。

張善政說，小內閣名單著眼的是桃園未來的科技都市、智慧醫療還有很多福利、科技建設等，希望桃園市民覺得有亮點，願意看新市府將來的表現，至少在還沒有表現以前，也覺得是一個非常正面的團隊。

面對團隊不乏黨主席朱立倫、前縣長吳志揚人馬，也有現任市長鄭文燦官員留任，張善政否認有派系考量，強調當初徵詢人選時，各方朋友都提供好的名單，也相信大家都能看到這些局處長過去的表現，都是很讓人覺得亮眼、信服，自己晤談時也強調，不管過去曾經跟誰共事過，一但進到桃園市政府，就不是「誰的人」，而是「桃園的人」。現任的局處長或副手若過去表現覺得不錯，晤談後若有意願繼續打拚就會留任。

張善政也提到和2位副市長淵源，他說王明鉅是非常有名的醫師，也曾出書《翻轉醫療》，自己跟韓國瑜搭配選總統副總統時，醫療長照政策召集人就是王明鉅，王推展醫療、長照的理念和自己非常相符，他也推薦大家閱讀《翻轉醫療》，可了解王對醫療的理念。他希望借重王明鉅的專長，桃園未來的智慧醫療或照顧偏遠地區的醫療、長照，都會做的非常好。

至於蘇俊賓是桃園人，張善政說，徵詢時蘇很期盼有回桃園服務鄉親的機會，讚蘇對桃園很了解，所以是一位非常合適的人選。面對外傳蘇俊賓有可能轉戰桃園艱困選區選立委，張善政也駁斥說法，直指蘇既然願意接受副市長邀約，生涯規畫就有自己的看法，如果要去選立委，「我想這是相當不可能的事情！」

張善政也提到將出任文化局長的邱正生，對於推展霹靂布袋戲國際化有非常多貢獻，且是文化創意協會聯盟的榮譽理事長，在文化創意方面有相當著墨，且邱把藝術文化結合很夯的NFT等，照顧過去的傳統藝術，也幫助文創產業創新，未來結合新的科技與創新都很有經驗，是個非常合適的人選。

張善政也坦言推薦過來的人才不少，在裡面篩選其實非常揪心，對於有些人才曾經面談過，最後沒有邀來桃園市服務，他覺得是遺珠之憾，對這些朋友表達謝意與歉意，也希望將來有合作機會。

張善政也提到，5人交接小組組成時，就有澄清跟入府一點關係都沒有，至於這5位會不會從外圍協助市府、服務桃園市民，將來會再談看看是否有意願或適合的機會。

張善政強調，桃園市政府用人唯才，此次小內閣從業界、各級政府大力延攬優秀人才，局處首長在各領域皆是一時之選，也對桃園市發展有共同的願景，希望未來借重王明鉅、蘇俊賓兩位在各個領域都歷練豐富的副市長發揮長才，讓小內閣就定位，以最快速度推動整體桃園市政各區域發展。