台中市東區普聖宮為發揚「祖師公」的理念及精神，其普聖慈善功德會，19日舉行「就業尾牙宴」，席開50桌讓寒士吃到飽，另推「久任獎勵金」協助寒士就業，曾是寒士的創會理事長吳敏誠說，曾經苦過，翻身後要幫助更多街友順利脫貧。

吳敏誠表示，自己曾經也是從基層苦幹起來的「寒士」，曾在最落魄的時刻，受到很多貴人的幫助，就算是一碗平凡無奇的陽春麵，也是他暖心、暖胃撐下去的活力泉源，事業有成，助人回饋社會。

台中市普聖慈善功德會指出，協會創立於2020年，以「用愛堆積溫暖」為創會使命，即便面對新冠肺炎疫情期間的衝擊，仍定期於每周一及周四中午定點發放200至300份愛心餐點。

普聖慈善功德會理事長吳敏誠說，不讓弱勢因為疫情而斷炊，持續發放愛心餐盒，號召善心大眾，一起發願「用愛做功德」，在面對殘酷的天災地變，發揮人飢己飢、人溺己溺的共善精神。

普聖慈善功德會邀集各界地方善心人士，辦理「就業尾牙宴」逾50桌，另加碼推出「久任獎勵金」，當天登記完成就業媒合的寒士且任職滿半年，即能領取6000元的「發財祈福金」，藉由「拋轉引玉」，讓更多寒士能夠順利脫貧。

現場除義診、義剪等系列活動，與勞工局就業服務處，媒合「111年度更生受保護人暨遊民就業服務計畫」駐點輔導，期許「給魚、更要給釣竿」，透過加碼的6000元發財金，希望能有效拉高就業率。