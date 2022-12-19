男子口袋鼓鼓嚇壞路人 不滿警方盤查怒提告

苗栗縣通霄警分局上個月遭指控非法盤查，當時處理案件的員警也被提告妨礙名譽。警方19日回應，當時是接獲民眾報案，有男子上衣露出疑似槍枝或刀械的把手，沿途向女子搭訕造成恐慌，才會到場處理，針對對方提告盤查行為，已經依法函請苗栗地方檢察署參辦。

通霄警分局指出，11月24日17時許，接獲民眾報案，稱有名戴淺色漁夫帽、身穿白上衣的男子，其右側口袋鼓脹，露出疑似槍枝或刀械把手，並且在苑裡鎮某賣場向女生搭訕，造成顧客恐慌，希望警方儘速協助處理。

苑裡分駐所接獲報案後，為因應可能突發攻擊情事，所長遂率副所長、巡佐等7名員警趕赴現場，並依警察職權行使法規定盤查黃姓男子，取得黃男同意後，將可疑物品起出查看，是大型辣椒噴霧器、手機及衛生紙團，盤查後也向黃男勸誡勿有報案人指稱的騷擾情事。

通霄警分局指出，黃男針對員警當日盤查行為提出刑事告訴部分，分局已依法函請苗栗地方檢察署參辦。警方在此向社會大眾宣達，維護社會秩序，保護公眾安全係警察職責，民眾發現可疑危害報案，警方依法盤查詢問係排除危害執法手段，請民眾了解並配合。