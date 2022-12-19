民進黨在九合一選舉慘敗的頹勢未止，國民黨再下一城，嘉義市長18日舉行重行選舉投開票，民進黨李俊俋挑戰現任市長黃敏惠失利，內閣全面改組聲浪加大，對此，行政院長蘇貞昌強調，敗了就要認，好好面對與檢討，哪些地方做不好就盡全力做更好。

民進黨檢討小組召集人鄭文燦提出兩岸論述應該調整，行政院長蘇貞昌18日卻稱，質疑抗中保台的人才是奇怪，被質疑兩人不同調。蘇貞昌下午出席第5屆「政府服務獎」頒獎典禮前受訪時表示，沒有不同調，講的都是同一個意思，要盡全力來保護臺灣，就像全世界自由民主的國家，都盡全力來維護台灣的民主，支持台灣一樣的道理。

針對民眾黨新竹市長當選人高虹安涉在就職前夕被檢調大規模搜索，被質疑司法過度干預。蘇貞昌強調，應該尊重司法，相關類似的案件，司法各黨各派都有辦，都有起訴，都有判刑，現在案件也在司法進行中，大家給司法尊重。

此外，有立委建議盡快公布兵役延長的具體時間，蘇貞昌表示，兵役是國防政策，依憲法是總統職權，國安團隊詳細評估後，會向各位報告。