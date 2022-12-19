大隱國小校長何賢堯（左）贈送感謝狀給與新北市板橋足球協會社長簡美藻（右）。（大隱國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

聖誕節將近，新北市板橋足球協會社長簡美藻化身「聖誕婆婆」已多年，今（19日）再次走入偏鄉至宜蘭縣三星鄉的大隱國小，贈送聖誕禮物給足球隊40位隊員，收到禮物的孩子們興奮不已的跟簡阿姨說謝謝；簡美藻表示，希望以一己微薄之力、以足球為橋梁，不分區域去關懷全台偏鄉孩子，共同守護他們。

簡美藻及足球總教練陳正一，年年都會走入偏鄉給予孩子們耶誕祝福，今上午11時第3度至三星鄉的大隱國小，以足球為體育發展特色的田園小學。簡美藻就像慈祥的聖誕婆婆，一一贈送小虎軍給每個足球員，收到禮物的孩子們開心極了！

簡美藻說，「教育孩子、需要整個村落的力量」，因此每年發願，以一己微薄之力，號召更多公益團體，不分彼此、地域，帶著關懷走入全台偏鄉，期待所有孩子在大家的共同守護下，能有更多元、更完整又開心的學習環境。

校長何賢堯表示，大隱足球隊有用心的教練及亮眼比賽成績，深受家長推崇及孩子們喜愛，因此年年不斷增添新血，目前球隊總人數已達40人，占全校學生總數4分之1。近日全球足球發燒熱，大隱培育足球幼苗也不遺餘力，非常感謝社長、教練群及家長們共同守護，讓足球隊越來越茁壯。

何賢堯提到，昨日足球隊剛好參加「111學年度宜蘭縣學童盃8人制足球賽」，上半場成績落後，下半場苦苦追分中，孩子們直到賽事快結束的前4分鐘都沒放棄，終於在逆境中反敗為勝，將於這周六進入前4強賽事，乃為非常可貴的經驗，遂感謝社長來的時機點恰到好處，剛好可激勵他們的表現、以茲鼓勵。