新竹市光復中學餐飲管理科學生范采葳榮獲烘焙組全國第5名金手獎。（光復中學提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市光復中學餐飲管理科學生何衒獲中餐組優勝第10名。（光復中學提供／陳育賢新竹傳真）

111學年度全國高級中等學校商業類學生技藝競賽近日閉幕，新竹市光復中學餐飲管理科學生范采葳榮獲烘焙組全國第5名金手獎，何衒則獲中餐組優勝第10名，創下該校創科以來最好成績。

光復中學指出，此次烘焙組有65位選手、中餐組有61位選手參加競賽，競爭相當激烈。烘焙組指導老師廖杏珠指出，今年題目為檸檬蛋糕，蛋糕夾餡及淋面皆要以同款檸檬布丁餡完成，除了以鬆軟細緻的蛋糕體，光滑亮面且香氣濃郁的檸檬布丁餡做為評分依據，裁切成7.5x5x6公分的8塊蛋糕上的裝飾是否具有商品價值更是得分重點。

這次比賽作品的裝飾，范采葳以「綻放」為設計發想，蛋糕上點綴鮮豔的玫瑰，寓意自己在培育過程受到學校及師長們的照顧及栽培，比賽時刻，期待自己也能美麗「綻放」以回報師長，在她穩定且具創意的表現下，術科拿下94.12的高分。

廖杏珠老師認為，采葳在參加培訓後期，每天要承受長時間且高難度訓練，在裝飾及顏色上更是經常因達不到目標而內心挫敗，不過仍會適時調整自己的心情，展現高情商的學習表現。

采葳則是坦承最不擅長的就是抹面與裝飾的配色，也因此花在練習抹面上的時間非常多，指導老師常告訴她，1個完美的蛋糕捲要做到角要平在桌面，內部不能有空洞，於是訓練期間練習花最多時間的就是蛋糕捲。

另，今年中餐組的術科題目為「扣三絲、海陸蛋炒飯及創意菜黃魚料理」，學生何衒強項剛好是刀工，故以穩定的刀法，榮獲評審的高度肯定。

校方指出，何衒在國中的時候因為不愛讀書，加上家裡一直以來都是從事餐飲業，所以聽從當時老師的建議參加了國中技藝班，沒想到經過半年的國中技藝班，發現自己對餐飲非常有興趣，所以進入光復餐飲科後，高一時接觸到中餐烹調課，就特別注重刀工的訓練，堅持粗細長度皆須一致。

升上二年級，開始學習該如何配色、擺盤、與創意思考，並積極參加校外的比賽，累積實戰經驗，一得知科上辦理校內技藝競賽，就毫無思索的報名參賽，並從競賽中脫穎而出代表光復參加此職類的選手，並順利拿下優勝。