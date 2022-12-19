2022年儘管全球深陷宏觀經濟調整，科技產業普遍陷入修正，又以與消費性電子相關的首當其衝，在這一波修正中，網通族群卻是逆勢有撐，主要是因缺料問題舒緩，加上網路設備升級為剛性需求，較不受到景氣修正影響，資策會MIC觀測2023年臺網通廠動向，認為去中化與G速世代商機持續嘉惠台網通廠，且隨著新一代NG PON ONU、5G FWA CPE、Wi-Fi 7路由器等設備的陸續推出，將為臺灣網通廠帶來商機。

資策會MIC表示，未來幾年歐美國家將維持去中化原則，巨額投資新世代高速基礎網路，刺激更多新技術與產品的問市，2023年新一代NG PON ONU、5G FWA CPE、Wi-Fi 7路由器等設備的陸續推出，將為台灣網通廠帶來商機。近年台廠直攻電信商的策略奏效，疫情期間受惠於多國網路建設政策，營收大幅提升並增加非中製造地點與出貨比重布局。

資策會MIC觀測2023年台網通廠動向，整體樂觀預期國際市場訂單，積極開發新產品並爭取曝光機會，同時也會維持較高水位庫存，應對市場突發需求。提醒須留意全球通膨影響，部分國際電信商規劃調降2023年資本支出，為市場帶來不確定性。

資策會MIC也點出，隨著硬體效能不斷提升，未來軟體應用更重視在各垂直產業領域落地，為達差異化，軟體的角色將更為重要，帶動軟體定義需求持續攀升。資策會MIC表示，擅長平價優質硬體設備的臺灣業者將更具優勢，而軟體業者將具有更多創意發展空間，有機會擺脫特製硬體設備的羈絆，與設備業者、解決方案大廠串聯。