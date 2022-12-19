立委許淑華當選南投縣長，將於25日就職，立委補選即將登場；南投縣長林明溱的兒子、國民黨南投縣黨部主委林儒彬，19日宣布請辭主委，專心備戰立委補選；國民黨內，剛當選縣議員的宋懷琳、游顥，也都表態參與立委補選。

國民黨方面對於立委補選，可能採取徵召方式，但在此之前應該會先做民調，有意參選者 已開始透過社群平台，爭取選民在民調時「唯一支持」，不過，民調的時間尚未決定。

林儒彬表示，有關立委補選的民調、徵召作業，應該會在中央選委會公告補選後才開始討論，屆時就由黨中央定奪。

民進黨方面，對於立委補選也是躍躍欲試，南投縣黨部已將有意參選的前立委蔡培慧、議員賴燕雪、集集鎮長陳紀衡、前縣黨部執行長曾琮愷、及前議員林永鴻等5人名單送交黨中央。

林儒彬表示，他去年8月接任縣黨部主委，完成縣長民調初選，創造國民黨大團結氣勢；但面臨的難題一波接一波，縣黨部大樓被拍賣、退休黨工爭取退休金等，後來在所有黨籍幹部努力下，租賃房屋並且募集相關設備才有辦公室。

林儒彬指出，九合一大選結果，許淑華順利當選；南投縣13鄉鎮市，國民黨拿下過半當選7位鄉鎮市長，也是10幾年來成績最好的1次；因為階段性任務已經完成，也為避免同志對徵召人選的疑慮，因此他辭去縣黨部主委職務，專心投入立委補選，至於縣黨部工作將由書記長許麗津代理，黨務運作不會中輟。

面對立委補選，林儒彬強調國民黨必須團結不能分裂，每個人都有被徵召的可能性，所以團結才是獲勝的契機。