耶誕節將至，不少人會擺耶誕樹營造氣氛，一名網友表示，在台南某派出所外發現用一棵用三角錐、封鎖線堆成的耶誕樹，上面還有耶誕花圈、燈飾及禮物，創意十足又吸睛，將其PO上網，吸引2.1萬網友狂讚，「最有特色的耶誕樹」，但也有人笑說耶誕樹像命案現場。

耶誕樹上掛滿員警的配備裝飾圖卡。（圖／台南永康復興派出所授權提供）

耶誕樹上掛滿員警的配備裝飾圖卡。（圖／台南永康復興派出所授權提供）

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，發現台南一間派出所外放了8個三角錐、8根竹竿做出立體三角形骨架，周圍用警用的黃色封鎖線纏繞；掛上耶誕裝飾用的花圈、燈飾；下方還放了7個禮物，瞬間成了耶誕樹，造型十分吸睛；仔細一看三角錐上還有「永康分局」字樣。

台南永康復興派出所外的耶誕樹相當吸睛。（圖／台南永康復興派出所授權提供）

今日裝飾完成的耶誕樹。（圖／台南永康復興派出所授權提供）

照片曝光吸引2.1萬網友按讚，「很有創意」、「就地取材，很棒啊」、「這是被警察耽誤的藝術家」、「最強的耶誕樹」、「環保且不佔空間」、「不按讚不行的啦」、「很用最低的成本做出最高警語的耶誕樹」、「最有特色的耶誕樹」、「辛苦了，警察大人，在繁瑣的警務工作下還抽空做美勞」，也有人笑說耶誕樹像命案現場。

這棵特色耶誕樹實際位於台南永康復興派出所，《中時新聞網》詢問復興派出所，派出所表示網路上的照片是先前的半成品，今天已將耶誕樹裝飾完畢。裝飾完成的耶誕樹多了綠色的耶誕彩帶及警察的裝備圖卡，如防彈背心、槍枝、無線電等，除此之外還有紅、白、綠色的小型購物袋掛在樹枝上，堪稱是最有特色的耶誕樹。復興派出所說，耶誕節當日也會舉辦小活動，讓附近的民眾體驗耶誕氣氛。